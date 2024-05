San Cataldo. Emergenza idrica. Il sindaco: dal 9 maggio alle ore 6 erogazione idrica nelle zone 2,3,4,5 della Città

SAN CATALDO. Arrivano novità sul fronte dell’emergenza idrica a San Cataldo. A fornirle è il sindaco Gioacchino Comparato: ” Il Gestore del servizio idrico – ha detto il sindaco – comunica che da domani dalle ore 6:00 si procederà alla erogazione nelle zone 2, 3, 4, 5 della nostra città”.

Per quanto riguarda invece la disposizione adottata dallo stesso sindaco per vietare l’uso per scopo alimentare dell’acqua in quanto torbida, il primo cittadino ha comunicato: “A seguito dei controlli da parte dell’Azienda Sanitaria, daremo le opportune comunicazioni circa la potabilità dell’acqua”.