Salute, 3 quesiti dell’associazione “Caltanissetta Si Cura” ai candidati sindaco

La nostra Associazione si è da sempre posta l’obiettivo, assai complesso, di affrontare le problematiche locali più stringenti che toccano la vita e il tessuto sociale, sanitario ed economico della città.

Ci siamo volutamente tenuti fuori dalla campagna elettorale non prendendo posizioni su nessun candidato, proprio perchè a noi non interessa quale partito/movimento andrà ad amministrare la città, ma ci interessa che chiunque venga eletto porti avanti concretamente quelle che a nostro modesto parere sono in punti cardini dai quali , se portati avanti con convinzione e volontà, si possa realmente attivare quel volano socio economico che possa far realmente rinascere la nostra economia.

Sappiamo anche che le problematiche sono tante e complesse, ma quello che noi riteniamo possa essere messo in moto sin da subito, dando risultati nel brevissimo tempo sono: Rafforzamento dell’offerta universitaria e Sanità.

Riteniamo pertanto di chiedere formalmente ai candidati a sindaco di prendere un impegno preciso, chiaro e netto con i nisseni, rispondendo con i mezzi che riterranno più opportuni.

A tal fine chiediamo:

E’ vostra intenzione continuare sulla strada che, da oltre 20 anni, si sta percorrendo con Unipa, puntando ad un incremento dell’offerta formativa o se invece si intendono percorrere strade diverse, come ad esempio collaborazione con la Kore di Enna, che escluderebbe di fatto Unipa ? Vi impegnate nel più breve tempo possibile a recuperare e a destinare l’ex Ospedale Vittorio Emanuele a sede universitaria per i corsi di Medicina e chirurgia e altro, locali momentaneamente occupati e non si sa per quanto tempo ancora dall’ASP con la Casa delle Comunità ? E’ vostra intenzione continuare, favorire e spingere sulla strada che è stata intrapresa dopo la firma dell’accordo tra la Regione Siciliana e l’Università di Palermo, per potenziare il nostro Sant’Elia trasformandolo in un Ospedale Universitario, con tutti i vantaggi sia in termini di assistenza sanitaria e formazione, con tutto l’enorme indotto che si genererebbe ?

Fatta questa premessa l’Associazione “Caltanissetta Si Cura”, che non ha scopi né di lucro né politici, rimane in attesa di queste risposte dai 5 candidati a sindaco.

P.S.: Qualora volessero risponderci via mail, possono farlo scrivendo a caltanissettasicura@virgilio.it, sarà nostra cura pubblicare le loro risposte.

Pres.Sergio Cirlinci, Vice Pres. Rita Capraro, Segr. Adriana Marotta.