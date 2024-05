Mafia. Presidente dell’Ars: “Sicilia riconoscente alla magistratura”

“La SICILIA deve esprimere riconoscenza per l’opera di vigilanza, di contrasto e di repressione svolta dalla magistratura per combattere la mafia, con un contributo sempre volto al superamento degli elementi di disagio che da troppo tempo affliggono la nostra regione”. Questo un passaggio dell’intervento del presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, alla cerimonia d’apertura del congresso nazionale Anm che si tiene a Palermo. “A questo proposito, è per me doveroso ricordare il grande e terribile tributo di sangue che i nostri eroici magistrati hanno versato per combattere la mala pianta della mafia in SICILIA – ha aggiunto Galvagno -. Il loro esempio e il loro ricordo impongono un impegno univoco, costante e coordinato di tutte le istituzioni e di tutte le componenti sane della società. Esprimo grande apprezzamento e sincera riconoscenza alla magistratura – ancora Galvagno -, la quale si impegna continuativamente con un formidabile impiego di intelligenze e di professionalità non sottraendosi mai, per altro, alla coraggiosa e lodevole volontà di interrogarsi anche sulle modalità per rinnovare, aggiornare e rigenerare il proprio apporto indispensabile alla vita democratica”.