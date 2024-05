India: rogo in ospedale pediatrico a Delhi, morti 6 neonati

Sei neonati sono morti dopo che un incendio ha devastato un ospedale pediatrico nella capitale indiana, con persone che si sono lanciate nelle fiamme per salvare i bambini. Lo ha riferito la polizia. “Tutti i 12 neonati sono stati salvati dall’ospedale con l’aiuto di altre persone”, ha detto in un comunicato l’ufficiale di polizia Surendra Choudhary, aggiungendo pero’ che all’arrivo dei soccorsi, sei risultavano deceduti.

“Si sta intraprendendo un’azione legale contro il proprietario dell’ospedale”, ha detto Choudhary. L’incendio e’ scoppiato ieri sera nell’ospedale New Born Baby Care nella zona Vivek Vihar di Delhi. Il comandante dei vigili del fuoco di Delhi, Atul Garg, ha detto che 14 camion dei pompieri sono stati inviati per spegnere l’incendio, secondo l’agenzia di stampa Press Trust of India (PTI).

“L’incendio si e’ propagato troppo velocemente a causa dell’esplosione in una bombola di ossigeno”, ha spiegato il comandante a PTI. Il governatore di Delhi Arvind Kejriwal ha definito la situazione “straziante”. “Le cause dell’incidente sono oggetto di indagine e chiunque sia responsabile di questa negligenza la paghera'”, ha assicurato.