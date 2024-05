Gara test per il nisseno Alberto Chinnici a Luzzi per perfezionare l’intesa con la sua Osella 2000 Turbo

Sabato 18 Maggio e domenica 19 Alberto Chinnici sarà presente al Trofeo Molinaro per la 28^edizione della Luzzi Sambucina. Il pilota nisseno, portacolori dell’ Ateneo Motorsport, ha scelto le strade calabresi per continuare ad affinare il feeling con l’Osella Turbo 2000, vettura con cui lo scorso anno ha già partecipato a questa gara.

La sua idea e quella del team Catapano Corse che cura la vettura è proprio quella di un confronto tra le prestazioni precedenti sulla base dei dati raccolti e quelli delle nuove ricognizioni, per valutare lo sviluppo dopo un ciclo di competizioni e varie modifiche apportate al mezzo.

Abbiamo individuato questa gara – ha dichiarato Chinnici – con l’intento di poter capire a che punto siamo con lo sviluppo della vettura, sicuramente i progressi ci sono stati, ma abbiamo bisogno di fare chilometri prova ne sia che tra Erice e Fasano siamo riusciti a sistemare parecchie cose a cominciare da qualche noi all’elettronica del cambio, che i tecnici di LRM hanno immediatamente riportato allo stato ottimale, poi varie prove di set up per evitare un consumo eccessivo degli pneumatici e via dicendo.

Inoltre per me è una opportunità per trovare fiducia e capire dove posso spingere ancora. Sotto il profilo agonistico è comunque una gara di Campionato Italiano Velocità Montagna e come tale deve essere onorata, per cui, dopo le ricognizioni, valuteremo anche a che risultato possiamo puntare e in ogni caso ci impegneremo al massimo per attivare più in alto possibile in graduatoria.

Si comincia venerdì con le operazioni di verifica , sabato le due salite di ricognizione lungo gli emozionanti 6.150 metri tra l’abitato di Luzzi e l’Abbazia Cistercense di Sambucina.Domenica dalle 9.00 le due gare.