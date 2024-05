Donna di 26 anni guida senza patente e uccide ragazzo, denunciata per omicidio stradale

I carabinieri della stazione di Castellammare di Stabia, nel Napoletano, sono intervenuti in via Ripuaria per un incidente stradale. Un ragazzo di 19 anni di Boscoreale, in sella a uno scooter insieme a un amico, si e’ scontrato con un’auto. Il 19enne e’ morto sul colpo, il passeggero e’ stato portato in ospedale per accertamenti, non in pericolo di vita.

Le 4 persone in auto sono rimaste illese. Alla guida dell’utilitaria, secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe stata una donna di 26 anni senza patente, denunciata per omicidio stradale.

Un uomo di 51 anni rispondera’ invece di favoreggiamento personale, per aver dichiarato falsamente di essere alla guida durante lo scontro. I veicoli sono stati sequestrati, la dinamica dell’incidente da ricostruire. La salma sara’ sottoposta ad autopsia.