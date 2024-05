Cassibba ancora a segno a Fasano: il portacolori della scuderia Ateneo si impone con il primato di classe conquistando la top five

Samuele Cassibba su Nova Proto Synergy V8 2000 ha centrato l’obiettivo di fare bis fra le 2 litri alla 65^ Coppa Selva di Fasano, secondo appuntamento del nuovo Campionato Italiano Supersalita. Il weekend è cominciato con ricognizioni intense da parte del pilota ragusano che dopo una raccolta dati precisi è riuscito con l’aiuto del team a regolare la vettura con alcune modifiche mirate, ottenendo setup migliore sul percorso brindisino di 5.600 km.

In gara 1 ha subito sfoderato una prestazione eccellente facendo segnare l’ottimo crono di 2’13.40 poi, nella seconda salita si è ulteriormente migliorato con 2’12.11 che pur non essendo la migliore prestazione di gara 2 è bastata per aggiudicarsi il primo gradino del podio nell’ aggregata con il tempo di 4’25.51.

“In gara 1 sono stato un po’ irruento nel primo tratto peccando di concentrazione, ma il crono mi soddisfa rispetto alle ricognizioni. Nella seconda salita siamo riusciti a limare ancora qualcosa. Riuscendo così a fare il pieno di punti ai fini della classifica del Campionato” – ha dichiarato Cassibba nel dopo gara – “un weekend fasanese abbastanza complesso a cominciare dalle ricognizioni nelle quali è stato difficile trovare la quadra. Grazie ai suggerimenti del team faggioli, RgCarTronik che gestisce l’elettronica, Pirelli, Nova Proto Italy ed il mio team siamo riusciti a disputare una gara eccellente”.

La classifica adesso sorride a Samuele Cassibba che allunga in classifica avendo vinto entrambe le gare di Erice, la prima di Fasano e avendo ottenuto il 2 posto in gara 2. Adesso il pensiero è rivolto al terzo appuntamento di Campionato italiano Supersalita della 73^ Trento Bondone che si disputerà dal 14 al 16 Giugno.