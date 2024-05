Caltanissetta. Voragine in via Aldo Moro. Oscar Aiello: “Non si può restare indifferenti di fronte a simili potenziali pericoli”

CALTANISSETTA. “Quanto successo in via Aldo Moro era prevedibile, dobbiamo ringraziare il Signore se nessuno si è fatto male” – così interviene a seguito della profonda e pericolosa voragine che si è aperta in Via Aldo Moro il Capogruppo della Lega a Palazzo del Carmine, Oscar Aiello, che è anche il Presidente della III Commissione competente in Protezione Civile.

“Ai primi di Marzo la III Commissione da me presieduta aveva effettuato un sopralluogo in quella curva, evidenziando agli occhi dell’Amministrazione Comunale l’incombente pericolo” – dichiara il Consigliere Aiello, che aggiunge: “Giorni dopo, il 19 Marzo, il Consiglio Comunale aveva approvato all’unanimità un Ordine Del Giorno, con il quale Sindaco e Giunta erano stati impegnati ad adottare nel più breve tempo possibile ogni ulteriore provvedimento utile al fine di mettere in sicurezza quella parte di via Aldo Moro.

Come pubblicamente denunciato e paventato dalla Commissione che si occupa di Protezione Civile – continua il Presidente Oscar Aiello – in quella strada si è aperta una profonda e pericolosa voragine, che solo per miracolo non ha creato danni a persone, e che adesso provocherà disagi ai residenti e non solo (la strada infatti è stata chiusa al traffico). Nei giorni scorsi a Palermo una persona è morta per molto meno, se fosse successa la stessa cosa in Via Aldo Moro, oltre a piangere le vittime, qualcuno al Comune avrebbe avuto la coscienza sporca e guai giudiziari.

Non si può infatti rimanere indifferenti dinanzi a potenziali pericoli segnalati in diversi modi dal Consiglio Comunale. Ci troviamo dinanzi a gravi omissioni che ho il dovere di denunciare pubblicamente!! Tutti sapevano al Comune – conclude Oscar Aiello – e chi doveva intervenire in via precauzionale è rimasto gravemente inadempiente”.