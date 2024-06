Risiko Club Caltanissetta XIII° torneo: ecco i semifinalisti

CALTANISSETTA. Presso Eclettica Street Factory si è giocato l’ultimo turno del XIII° torneo interno (III° ed. 2024) valido per il Ranking Eclettica 2024 che delineerà la composizione della squadra per il campionato nazionale a squadre che si terrà nel mese di ottobre a Bologna. Il torneo ha visto la partecipazione di 25 tra giocatori e giocatrici che hanno fatto rotolare i dadi, del gioco di strategia più bello del mondo, con un unico scopo: il raggiungimento dell’obiettivo finale!

Questi i semifinalisti, in ordine di classifica, che la prossima settimana si contenderanno i quattro posti della finale: Alberto Presti, Giancarlo Ciulla, Andrea Kiswarday, Gabriele Taschetti, Giorgia Moscarelli, Aurelio Mazzè, Salvatore Giambra, Dennis Gelfo, Alessia Pinzino, Maurizio Giunta, Claudio Lombardo, Simone Pecoraro, Manuel Carapezza, Calogero Ranieri Maira, Mariella Bruccoleri e Teresa Coccari.

Intanto continuano i preparativi per ospitare i partecipanti al 54° Raduno Nazionale (12-13-14 luglio presso l’Hotel San Michele) con la preziosa collaborazione di Metarisiko ( Risiko Club Online)e la supervisione di Spin Master Game.

L’evento, di caratura nazionale, valido per la qualificazione al Campionato Nazionale Indivuale, vede la partecipazione di giocatori e giocatrici dei vari Club sparsi nel territorio nazionale: Bologna, Barletta, Roma, Catania, Torino, Venezia, Palermo, Modena, Acireale, Genova, con la presenza di campioni che hanno fatto la storia del Risiko in Italia.

“Questa è un’occasione storica per il nostro Club – fanno sapere dal direttivo del Club nisseno – che permette a tutti gli iscritti, e non, di potere partecipare ad un evento nazionale e misurarsi con giocatori di altri Club e di altre realtà. Vogliamo ricordare che l’evento è aperto a tutti coloro che volessero partecipare”. (per inf. tel. 3714566763 (Alessio) – 3403795803 (Giancarlo).

Nel frattempo in volo per la Sardegna due giocatori del Risiko Club Ufficiale nisseno per partecipare al Master “Città di Cagliari”; Manuel Carapezza e Alessio Sansoni tenteranno di vincere il prestigioso Master per guadagnarsi l’accredito al Campionato Nazionale Individuale sfidando 50 tra giocatori e giocatrici provenienti da tutt’Italia.