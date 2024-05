Caltanissetta, teatro Margherita: musical “Fratelli d’Egitto”, domenica 19 maggio

L’Associazione culturale COLIBRì Infiniti mondi da scoprire A.P.S. di Caltanissetta collabora con l’Associazione Insieme per un sogno di Sommatino per la promozione del Musical Fratelli d’ Egitto regia di Amedeo Roccaro che sarà in scena domenica 19 maggio 2024 alle ore 19.30 al Teatro R. Margherita di Caltanissetta.

Il Musical Fratelli d’Egitto, realizzato dalla compagnia di Sommatino, è la storia straordinaria di due fratelli, uno nato da sangue reale e l’altro orfano e dal passato segreto. Inseparabili, i due condividono un legame fortissimo, fatto di momenti di allegria e di rivalità.

Ma, alla fine, la verità li metterà alla prova, poiché uno diventerà il re dell’impero più potente della terra e l’altro verrà scelto per salvare il suo popolo dalla schiavitù. Lo scontro finale tra i due cambierà per sempre le loro vite e, con esse, il destino del mondo intero. Scenografie, effetti speciali, luci, colori e musiche da Oscar danno vita ad una storia eccezionale.

Ispirato al classico film di animazione DreamWorks per emozionare grandi e piccini.

Per info: 320-4330381

Per prenotazioni:

Caltanissetta – Piazza Marconi Cafè, Piazza Marconi, 20 tel. 329 5405941

Sommatino – Coiffeur Nunzio tel. 328 9584708