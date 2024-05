Caltanissetta. Solidarietà al sindaco di Sommatino Salvatore Letizia da parte di Cgil, Cisl e Uil

CALTANISSETTA. Cgil, Cisl e Uil, tramite i segretari Rosanna Moncada, Carmela Petralia e Salvatore Guttilla, hanno espresso solidarietà al sindaco di Sommatino Salvatore Letizia fatto oggetto di un atto intimidatorio.

In una nota i tre rappresentanti sindacali in coro hanno sottolineato: “In attesa che le forze dell’Ordine facciano chiarezza sull’accaduto, esprimiamo solidarietà al sindaco Letizia, nella certezza che questi atti miserrimi non indeboliranno il suo operato. E, anzi, saranno da stimolo a potenziare l’impegno a favore della legalità”.

“Purtroppo dobbiamo constatare che sempre più spesso succedono eventi di questo genere nei confronti degli amministratori locali, atti che violano i principi della nostra Costituzione e minacciano i valori democratici della Repubblica e del vivere collettivo. La grave crisi economica che attanaglia la provincia di Caltanissetta non deve far venire meno i capisaldi della convivenza democratica”.

“Come organizzazioni sindacali, da sempre in prima linea nella lotta per la tutela dell’occupazione e del rispetto della legalità, siamo al fianco degli amministratori nel loro impegno in favore dei cittadini e della comunità”. Rosanna Moncada, Carmela Petralia e Salvatore Guttilla