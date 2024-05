Caltanissetta. Il Risiko Club presente al Master di Catania

Il Risiko Club Ufficiale di Caltanissetta sarà presente al Master di Catania, che si giocherà nella giornata di domenica nel capoluogo etneo. La formula del torneo open è strutturata su un’unica giornata con partite di qualificazione, semifinali e finale.

La delegazione nissena sarà composta da: Giorgia Moscarelli, Giancarlo Ciulla, Manuel Carapezza, Simone Pecoraro e Martino Brancato. Ieri, nei locali di Eclettica Street Factory di via Rochester è iniziato il XIII° torneo interno, III° del 2024, 19 giocatrici e giocatori con 5 tavoli. L’appuntamento per il secondo turno e per venerdì 24 alle ore 20,45 dove per chi lo vorrà c’è la possibilità di iscriversi al torneo.

Intanto il Club nisseno è in fermento per l’organizzazione del 54° raduno nazionale che avrà luogo a Caltanissetta nelle giornate del 12-13-14 luglio presso l’Hotel San Michele. Sono già pervenute una trentina di iscrizioni da Venezia, Modena, Roma, Genova, Palermo, Acireale e si aspettano conferme da altri Club sia siciliani che oltre stretto.