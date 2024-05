Caltanissetta, i giovani interrogano i candidati sindaci. Tesauro: “Necessario creare interazione e progetti, la Città è loro”

Grande entusiasmo e ampia partecipazione in questa seconda domenica di maggio, per una Caltanissetta che si avvicina sempre più alle elezioni amministrative 2024 e dove la comunità ha visto protagonisti i giovani nisseni in un confronto elettorale interrogando i sei aspiranti al ruolo di sindaco.

Da un’idea di due liceali, Matteo Lo Piano e Francesco Carletta, si è assistito a un dialogo in cui l’ascolto e la condivisione di idee e valori sono stati azioni principali.

“Sono tanti i progetti da potere sviluppare nell’interesse dei giovani, soprattutto per rimanere a Caltanissetta – ha dichiarato Walter Tesauro –. L’implementazione dei corsi universitari e l’aumento dei giovani che possono frequentare l’università qui è già un grande passo avanti, che bisogna arricchire con i servizi.”

Cinque le domande poste, diversi i temi trattati, in particolare sulle politiche sociali, sulla sanità e sul turismo.

Ha continuato Tesauro: “Se non abbiamo progetti non andiamo da nessuna parte. Bisogna creare quell’associazione di giovani che abbiano interesse e che possano essere fautori di quei progetti proiettati verso l’Europa ai fini dei finanziamenti per poter avere la possibilità di attuare e far nascere le imprese con altre finalità, oltre a quelle esistenti.”

Un’opportunità che ha sottolineato l’importanza del ruolo dei giovani, molto più attivi e attenti alle necessità del proprio territorio, e anche la loro volontà di non essere più spettatori, ma autori del proprio futuro.