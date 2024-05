Caltanissetta. Formazione manageriale in sanità, al via un Corso per lo sviluppo delle competenze digitali in collaborazione con il Cefpas

CALTANISSETTA. Lo sviluppo e il potenziamento delle competenze del personale sanitario in ambito digitale e manageriale, è l’argomento alla base di un Corso di formazione manageriale previsto dal PNRR M6 C2.2.2cc, realizzato dalla Regione siciliana in collaborazione con il Cefpas.

Il Corso, “Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del servizio sanitario – submisura:”corso di formazione manageriale”, che inizia venerdì 24 maggio 2024, è finalizzato alla formazione di 421 figure professionali del SSR destinate alla gestione ed all’organizzazione delle strutture previste nella riforma territoriale e si articola in tre edizioni (maggio e settembre 2024, febbraio 2025), che si svolgeranno nei Poli Formativi di Caltanissetta, Messina, Catania e Palermo, con sessioni il venerdì, dalle 8 alle 13 e il sabato dalle 8 alle 14.

Sono sette le aree tematiche individuate con il relativo monte ore previsto: Quadro Istituzionale (28 ore); Comunicazione Leadership (18 ore); Management (50 ore); Reti e processi organizzativi per l’erogazione dei servizi di salute (24 ore); Valutazione delle performance clinico-organizzative e gestionali (20 ore); Innovazione tecnologica e digitalizzazione (28 ore); Etica -Trasparenza – Privacy (18 ore). Il percorso formativo si concluderà con la discussione di un project work.

Il personale sanitario che partecipa al corso è esonerato dall’obbligo formativo ECM nei termini previsti dalla delibera n. 2 del 17/01/2024 della Commissione Nazionale per la Formazione continua. 1° Edizione: inizio del percorso formativo 24/25 maggio 2024 – fine percorso 14/15 febbraio 2025, per i discenti delle Aule CT 1, CT 2, ME 1, CL 1, PA 1, PA 2

Sedi formative: Aula CT 1: ERIS – via Nicolosoto 74, Misterbianco (CT); Aula CT 2: ERIS – via Nicolosoto 74, Misterbianco (CT); Aula ME 1: Centro Studi Ricerche SIAPA – Viale San. Martino 62, Messina; Aula CL 1: Cefpas, Edificio K – Aula Sellerio, V. Mulè 1 Caltanissetta; Aula PA 1: 24/05/24 AM/PM e 25/05/24 AM: San Paolo Palace Hotel, via Messina Marine, 91, Palermo. Dal 7 e 8 Giugno, Keynes Institute (già Ancelle del Sacro Cuore), via Marchese Ugo 6, Palermo; Aula PA 2: 24/05/24 AM/PM e 25/05/24 AM San Paolo Palace Hotel, via Messina Marine, 91, Palermo; Dal 7 e 8 Giugno, Keynes Institute (già Ancelle del Sacro Cuore) Via Marchese Ugo 6, Palermo.

2° Edizione: inizio del Percorso Formativo 20/21 settembre 2024 – Fine Percorso 27/28 giugno 2025, per i discenti delle Aule CT 3, CT 4, ME 2, CL 2, PA 3, PA 4

Sedi formative: Aula CT 3: ERIS – via Nicolosoto 74, Misterbianco (CT); Aula CT 4: ERIS – via Nicolosoto 74, Misterbianco (CT); Aula ME 2: Centro Studi Ricerche SIAPA – Viale San. Martino 62, Messina; Aula CL 2: Cefpas, Edificio K-Aula Sellerio, V. Mulè 1 Caltanissetta; Aula PA 3: Keynes Institute (già Ancelle del Sacro Cuore) Via Marchese Ugo 6, Palermo; Aula PA 4: Keynes Institute (già Ancelle del Sacro Cuore) Via Marchese Ugo 6, Palermo.

3° Edizione: inizio del Percorso Formativo 21/22 febbraio 2025 – Fine Percorso 21/22 novembre 2025, per i discenti delle Aule CT 5, CT 6, ME 3, PA 5, PA 6, PA 7.

Sedi formative: Aula CT 5: ERIS – via Nicolosoto 74, Misterbianco (CT); Aula CT 6: ERIS – via Nicolosoto 74, Misterbianco (CT); Aula ME 3: Centro Studi Ricerche SIAPA – Viale San. Martino 62, Messina; Aula PA 5: Keynes Institute (già Ancelle del Sacro Cuore) Via Marchese Ugo 6, Palermo; Aula PA 6: Keynes Institute (già Ancelle del Sacro Cuore) Via Marchese Ugo 6, Palermo; Aula PA 7: Keynes Institute (già Ancelle del Sacro Cuore) Via Marchese Ugo 6, Palermo.