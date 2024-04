Vincenzo Cancelleri s’è dimesso da Dg della Nissa: “Ho deciso di candidarmi, rimetto il mio mandato”

CALTANISSETTA. Vincenzo Cancelleri s’è dimesso da direttore generale della Nissa. Lo ha annunciato tramite una lettera che pubblichiamo integralmente:

“Cari amici, vi scrivo a cuore aperto anche se ci sono momenti in cui viene difficile trovare le parole per esprimere i propri sentimenti, le proprie emozioni, quando si è sul punto di fare una scelta di vita. Si, a cuore aperto vi dico che alla NISSA F.C. ho vissuto della stagioni indimenticabili, coronate domenica scorsa con la splendida promozione in Serie D. Adesso però per me è arrivato il momento di accettare una nuova sfida. Ho deciso di candidarmi per uno scranno al prossimo consiglio comunale e, pertanto, onde evitare facili speculazioni, contemporaneamente rimetto nelle mani del presidente Luca Giovannone e dei soci, il mio mandato di direttore generale della Nissa.

Ma attenzione, rimarrò sempre a sostegno di questo progetto perché la Nissa fa parte di me e la passione per qualcosa che hai da sempre nel cuore non si può cancellare. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato al mio fianco, ringrazio i tifosi che in questi giorni di grande festa ci hanno fatto sentire un affetto infinito. La mia decisione di dedicarmi alla politica, nasce da un presupposto: così come accaduto con la Nissa voglio contribuire alla crescita della mia città. Ci metterò anima e corpo per fare bene e continuerò a sostenere la Nissa come ho fatto da quando per la prima volta calcai le tribune del vecchio e glorioso Palmintelli e mi innamorai dei colori giallorossi. Grazie ancora a tutti, abbiamo scritto insieme una nuova pagina di storia biancoscudata e sono fiero di avere dato il mio apporto. Forza Nissa sempre!”.