Venezuela, è morto l’uomo più anziano del mondo: aveva 114 anni

Il venezuelano Juan Vicente Pérez Mora, certificato nel 2022 dal Guinness World Records come l’uomo più anziano del mondo, è morto all’età di 114 anni: lo ha annunciato il presidente Nicolas Maduro.

“Juan Vicente Perez Mora è trasceso nell’eternità a 114 anni”, ha scritto Maduro su X. Perez era stato ufficialmente confermato come l’uomo più anziano in vita il 4 febbraio 2022, quando aveva compiuto 112 anni e 253 giorni, secondo il Guinness dei primati.

Juan Vicente Pérez Mora, che ha regalato al Venezuela il Guinness dei primati per essere l’uomo più anziano del mondo, era originario della città di El Cobre, nello Stato andino di Tachira. Padre di 11 figli, nel 2022 aveva 41 nipoti e 30 pronipoti.

Ex contadino conosciuto come Tio Vicente, Perez era nato il 27 maggio 1909. “All’età di cinque anni, ha iniziato a lavorare con suo padre e i suoi fratelli nell’agricoltura e ha collaborato alla raccolta della canna da zucchero e del caffè”, si legge in una dichiarazione del Guinness del 2022.

Nella sua lunga vita, è stato anche sceriffo e mentre lavorava ancora nel settore agricolo è stato responsabile della risoluzione delle controversie sulla terra e sulla famiglia.