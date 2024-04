Imprese: Lottomatica, ricavi in aumento a 440,1 milioni di euro nel primo trimestre

I ricavi di Lottomatica sono stati pari a 440,1 milioni di euro nei primi tre mesi del 2024, rispetto ai 422,3 milioni dello stesso periodo del 2023, con un incremento pari al 4 per cento. Lo rende noto Lottomatica, il cui Consiglio di amministrazione ha approvato il bilancio consolidato intermedio del primo trimestre. Lottomatica ha registrato, nei primi tre mesi del 2024, una raccolta per 8,7 miliardi di euro, in aumento del 20 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023.

Il settore operativo Online ha continuato a sovra-performare con una raccolta in crescita del 36 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023. L’Adjusted Ebitda e’ stato pari a 149,5 milioni di euro nel primo trimestre del 2024, in calo del 4 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023. Escludendo l’impatto del payout sfavorevole, e’ stato pari a 175,1 milioni di euro nel primo trimestre del 2024, in crescita del 23 per cento rispetto al primo trimestre 2023, sostanzialmente in linea con il tasso di crescita degli ultimi trimestri.