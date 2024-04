Caltanissetta. Domenica 5 maggio in piazza Garibaldi il Vespa Club organizza la Gimkana di Primavera

CALTANISSETTA. Domenica 5 maggio dalle ore 9.30 in Piazza Garibaldi avrà luogo la Gimkana di Primavera, evento organizzato dal Vespa Club di Caltanissetta.

La gimkana è una prova di abilità ad ostacoli allestita in appositi spazi delimitati e si svolgerà lungo il Corso Umberto.Consiste in un percorso con diverse difficoltà da affrontare nel più breve tempo possibile, che in parte riproducono delle difficoltà che il Vespista può incontrare nelle strade di tutti i giorni: ad esempio piccoli salti, trasferimenti di oggetti (spostare anelli, bottiglie o altro) da un posto all’altro, paletti o birilli da affrontare in velocità, inversioni di marcia.

Sarà una gimkana di puro e sano divertimento all’insegna della spensieratezza e di media difficoltà. E’ una disciplina molto divertente che richiede abilità e un buon addestramento.

La gimkana vespistica è nata con la Vespa stessa, infatti sin dal 1946 le Vespe 98 partecipavano alle gimkane motociclistiche soprendendo i concorrenti motociclisti per la sua grande agilità. Negli anni successivi la gimkana vespistica è diventata una vera e propria disciplina specifica evolvendosi nel campionato nazionale che ancora oggi appassiona tanti vespisti.

La manifestazione avrà uno scopo benefico ,poiché il ricavato delle quote di partecipazione sarà devoluto per intero al reparto pediatrico dell’ospedale Sant’Elia.

Stamani gli organizzatori della manifestazione, Gioacchino Vincitore (presidente del Vespa Club Caltanissetta) e Marco D’arma sono stati ricevuti dal Direttore Generale dell’Asp di Caltanissetta Salvatore Lucio Ficarra e dal Direttore Sanitario Ospedaliero Benedetto Trobia.