Terza Categoria. La Caterinese concentrata punta a battere la Buterese per conquistare la 2^ Categoria

Nel campionato di Terza Categoria è duello tra la Caterinese (44 punti) e l’Amo Gela (43 punti) per la conquista della promozione diretta in Seconda categoria. Un solo punto separa le due contendenti. In particolare, nell’ultimo turno di campionato entrambe hanno vinto.

La Caterinese ha vinto 3-0 con il Real Gela a tavolino in quanto la compagine gelese non s’è presentata per giocare l’incontro. A questo punto, con la conquista della vittoria, se pur a tavolino, la Caterinese attende l’ultima giornata di campionato per esultare e lasciare sfogo alla sua irrefrenibile gioia per la riconquista della promozione in seconda categoria.

Domenica prossima la Caterinese è attesa da una trasferta insidiosa sul campo della Buterese. In caso di vittoria ci sarà la matematica promozione nella Seconda Categoria.

Nel frattempo, in vista della gara di Butera, è stato organizzato dalla società caterinese un autobus per sostenere tutti insieme la squadra e realizzare il grande sogno della promozione. Ad ogni partecipante sarà omaggiata una maglietta ufficiale della ASD Caterinese. Il costo del biglietto è di 10 euro.