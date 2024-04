Sutera. Iniziati i tradizionali festeggiamenti in onore del compatrono San Paolino

SUTERA. A Sutera, come ogni anno, il martedì dopo la Santa Pasqua, sono iniziati i festeggiamenti in onore del compatrono San Paolino, vescovo di Nola. Nella prima mattinata di ieri 02 Aprile 2024, il corteo istituzionale, partito dalla casa Comunale, con il mazziere e la mazza, simbolo della Città demaniale, accompagnato dalla banda ass. musicale Giuseppe Diliberto di Sutera, ha raggiunto il Santuario Diocesano , sito sul monte San Paolino dove è stata celebrata la Santa Messa.

Erano presenti, oltre al Sindaco e all’ amministrazione comunale di Sutera, anche i Sindaci dei paesi vicini, Immordino di Villalba, Nuara di Campofranco e Cipolla di Milena , ed anche le autorità militari e le forze dell’ordine presenti sul nostro territorio. La Santa Messa, molto partecipata, è stata celebrata da Padre Luciano Calabrese, parroco di Campofranco, il quale ha invitato a seguire l’esempio di santità di San Paolino, che nonostante le avversità della vita ha sempre più rafforzato la sua fede sino a diventare Santo, vincendo la disperazione.

Dopo celebrazione della Santa Messa è seguita la processione “di li Santi Casci” in oro e argento, che contengono le reliquie dei Santi Compatroni e della Statua di San Paolino ,tenuti in spalla dai portatori ed accompagnati dalle confraternite di Sutera, per giungere, giù in paese, fin alla chiesa di Sant’Agata, dove ad aspettare il corteo religioso vi era Padre Leonardo Mancuso.

La devozione di tutti i Suteresi e di tutti i pellegrini giunti dai paesi vicini è sempre più fervida e non conosce fatica, molti devoti affrontano la dura salita pregando a piedi scalzi e la fede è così forte che giunti al Santuario non si sente più la fatica, si gode del bellissimo panorama e ci si immerge nella religiosità e nella tradizione che hanno radici profonde nel cuore di tutti i pellegrini devoti.

Durante tutta la settimana le urne dei Santi saranno custodite all’interno della Chiesa di Sant’Agata ed ogni pomeriggio sarà celebrata la Santa Messa. La festa si concluderà la prossima domenica nel pomeriggio quando dopo la messa, il corteo religioso accompagnerà le urne nuovamente al Santuario Diocesano di San Paolino.