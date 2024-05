Palermo. Caso omicidio-suicidio, comandante vigili urbani: “Situazione molto brutta”

“La situazione è quella che in parte già sappiamo, sono in atto i rilievi da parte dei colleghi dell’Arma dei Carabinieri. Le ipotesi possono essere le più disparate ma, anche solo per rispetto dei morti e dei familiari, penso che sia il caso di far lavorare chi deve e sa farlo bene e poi tentare di capire quello che è successo. La realtà è che a oggi ci sono due corpi a terra e la situazione è molto brutta e pesante”. Così Angelo Coluciello, comandante dei vigili urbani di Palermo, in merito all’omicidio-suicidio avvenuto stamattina in cui sono morti Piero Delia e la moglie Laura Lupo, ispettrice della polizia municipale di Palermo. La donna è stata trovata con la pistola in mano. “Azzardare? Non si deve azzardare. Dobbiamo lasciare il tempo a chi si occupa di questa brutta storia di poter ricostruire con un margine di ragionevole puntualità quello che è accaduto”, ha aggiunto parlando ai cronisti, precisando che “i fatti si sono sicuramente verificati questa mattina”