Catania, soccorsa giovane in pigiama sui binari della metro

Una giovane in pigiama ha percorso un lungo tratto della metropolitana a Catania. E’ scesa sui binari alla stazione piazza Galatea, nel centro città, ed è stata ‘recuperata’ dalla Polizia alla stazione San Nullo, nell’omonimo rione periferico, in evidente stato confusionale. A dare l’allarme sarebbero stati alcuni passeggeri presenti alla stazione Galatea e gli addetti al sistema di sorveglianza della metropolitana che hanno immediatamente bloccato i treni, che sono rimasti fermi dalle 7.10 alle 7.55. La giovane, probabilmente una straniera, è stata bloccata da agenti delle Volanti della Questura, portata fuori dalla metro e poi affidata alle cure dei medici del l’ospedale San Marco dove è stata trasferita con un’ambulanza del 118. La Polizia per identificarla, dopo averla fotosegnalata, sta verificando alcune segnalazioni giunte in Questura.