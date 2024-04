Stupro di gruppo a Palermo: cominciata udienza preliminare per i sei maggiorenni

E’ cominciato qualche minuto dopo le ore dieci il processo ai sei ragazzi maggiorenni che stuprarono la notte del 7 luglio la diciannovenne palermitana in un cantiere abbandonato del Foro Italico di Palermo. La vittima, assistita dall’avvocato Carla Garofalo, non è presente all’udienza davanti al gup Cristina Lo Bue.

La ragazza si trova in casa-rifugio in cui è stata portata dopo l’aggressione vissuta la notte di Pasquetta a Ballarò.Nell’udienza di oggi una decina di associazioni chiederanno al gup di essere ammesse come parte civile e che, prima dell’ingresso in aula, hanno dato vita ad un sit-in davanti al tribunale. Il processo di svolge a porte chiuse. Gli imputati sono Angelo Flores, Cristian Barone, Gabriele Di Trapani, Christian Maronia, Samuele La Grassa, Elio Arnao. E sono tutti in carcere.

L’accusa in aula è rappresentata dai pubblici ministeri Giulia Amodeo e Mario Calabrese. Per lo stupro di gruppo è già stato condannato un giovane che al momento della violenza era minorenne. Il giudice del tribunale dei minorenni, Maria Pino, lo ha condannato a 8 anni e 8 mesi.