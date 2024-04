Sorpresi a spacciare, aggrediscono i carabinieri: denunciata coppia

I carabinieri hanno denunciato a Francofonte (Siracusa) un uomo e una donna, rispettivamente di 41 e di 32 anni, per resistenza a pubblico ufficiale e l’uomo anche per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. I militari hanno sorpreso la coppia in centro proprio mentre il 41enne cedeva della marijuana a un cittadino di origini tunisine.

Per eludere il controllo la coppia non ha esitato ad aggredire i carabinieri con calci e pugni per guadagnare la fuga. Entrambi sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale, mentre l’uomo dovrà rispondere anche per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.