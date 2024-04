San Cataldo. L’amministrazione comunale: “Basta all’abbandono dei rifiuti”

SAN CATALDO. Un No netto e deciso al fenomeno legato all’abbandono dei rifiuti. E’ quello che arriva dal sindaco Gioacchino Comparato e dall’assessore comunale al territorio e ambiente Michele Giarratano. “Il nostro impegno per un ambiente pulito e rispettoso del territorio è imprescindibile! – si legge in una nota – Insieme dobbiamo dire basta all’abbandono di rifiuti e al mancato rispetto delle regole sulla differenziata.

Comportamenti che oltre a sporcare la nostra città, comportano un aumento dei costi del servizio. Ricordiamo che il servizio porta a porta funziona regolarmente e che c’è anche la possibilità di prenotare il ritiro degli ingombranti. E ancora, che negli orari prestabiliti, è possibile conferire i rifiuti presso il nostro Centro di Raccolta Comunale di Via San Leonardo”.

I due amministratori cittadini hanno concluso: “Non tollereremo comportamenti irresponsabili: stiamo attivando strumenti come la videosorveglianza per punire i trasgressori. Chiediamo la collaborazione di tutti: ogni piccolo gesto conta!”.

In questi ultimi mesi ci sono stati numerosi controlli e sono anche fioccate le multe, ma evidentemente occorre un ulteriore giro di vite per arginare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.