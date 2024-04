Sagra del carciofo a Niscemi: sabato 20 Disco Village Dance in Tour

Disco Village 90 Dance in Tour. Start sabato 20 aprile prossimo in occasione della 42esima edizione della sagra del carciofo violetto di Niscemi. Sette ore di intrattenimento musicale con le migliori hit degli anni 90 e del 2000 con la partecipazione straordinaria dei Tipical. Il format radiofonico in versione live sarà trasmesso in diretta su Radio Gela Express e Radio Vittoria Express a partire dalle 19,30 per concludersi alle 2.00. La scaletta prevede il programma Fantastica Sagra condotto da Ramona Sciascia, Miriam Nicastro, Roberto Battaglia e Giuseppe Blanco. A seguire, il gruppo Mela Verde Animation coinvolgerà la piazza con balli di gruppo, latino americani di ieri e di oggi accompagnati dalla coreografia delle mascotte più in voga. La serata continuerà con un DJ set. Dalle 23 alle 2,00, spazio ai Tipical e ai loro straordinari successi mondiali: Round and Around, The Colour Inside, Stars. Previsti anche mix di quegli anni. Ottavio Averna sarà il vocalist che condurrà tutti al divertimento nell’ambito della “disco dance 90”.