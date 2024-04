Nissa è qui la festa. Domenica celebrazione di squadra e tecnico sul palco al “Pala Cannizzaro” poi tutti in discoteca al Margarì

Domenica sarà un giorno di grande festa per tutti i nisseni. La Nissa torna in Serie D dopo una assenza durata ben undici anni. La società ha reso noto, nella sua pagina ufficiale che, al termine della celebrazione di squadra e dirigenti che si terrà a partire dalle 19 nel palco allestito nel piazzale antistante il Pala Cannizzaro, alle 22 è prevista la prosecuzione della serata di festa all’insegna della musica e del divertimento, alla discoteca Margarì.

L’ingresso è previsto che sarà gratuito, ma la consumazione è obbligatoria. La consumazione si può acquistare presso Big&Small, Bar Night and Day San Luca, Caffè dello Sport. Per informazioni per il Privè è possibile chiamare al numero 3339628400. (foto Marcello Giugno)