Marracash, il primo rapper a fare un tour negli stadi: dopo il successo di Marrageddon, nel 2025 sui palchi italiani

Dopo aver vinto una Targa Tenco e creato un festival unico per il rap italiano, Marracash è pronto per un nuovo primato: con Marra Stadi 2025 sarà il primo rapper in assoluto a fare un tour negli stadi italiani. Queste tutte le date annunciate, prodotte e organizzate da Friends and Partners: 6 giugno 2025 Bibione (Ve), Stadio Comunale; 10 giugno 2025 Napoli, Stadio Diego Armando Maradona; 14 giugno 2025 Torino, Stadio Olimpico Grande Torino; 25 giugno 2025 Milano, Stadio San Siro; 30 giugno 2025 Roma, Stadio Olimpico; 5 luglio 2025 Messina, Stadio San Filippo – Franco Scoglio.

Le prevendite sono già disponibili online e nei punti vendita abituali. Per info: www.friendsandpartners.it. Gli ultimi anni sono stati per Marracash una grande conferma artistica di quanto prodotto in tutta la sua carriera. Due dischi di grande successo, che continuano a piantonare le classifiche e contano in totale 13 certificazioni platino – 6 per Noi, Loro, Gli Altri e 7 per Persona – e 4 miliardi di stream.

Al successo discografico si aggiungono un tour che nel 2022 ha registrato un totale di 250mila presenze – con oltre 150mila biglietti venduti per le date indoor nei palasport, tutte sold out -, la vittoria della Targa Tenco 2022 con Noi, Loro, Gli Altri per la categoria miglior disco in assoluto e la creazione del primo festival rap italiano, il Marrageddon, che l’anno scorso ha riunito 140mila fan in due capitali dell’urban italiano, Milano e Napoli.