Maria Teresa Ruta si sposa per la 12esima volta: “Le nozze il 23 ottobre”

Dopo 11 cerimonie in giro per il mondo, Maria Teresa Ruta e Roberto Zappulla si sposano anche in Italia.

La conduttrice tv – che tra pochi mesi diventerà nonna (la figlia Guenda Goria aspetta un bebè dal compagno Mirko Gancitano) – annuncia il matrimonio in un’intervista televisiva. “Pensiamo di sposarci il 23 ottobre” sono le parole della Ruta che è mamma oltre che di Guenda, anche di Gian Amedeo avuti dal suo ex Amedeo Goria.

Chi è il fidanzato-marito di Maria Teresa Ruta

Maria Teresa Ruta e Roberto Zappulla stanno insieme da oltre vent’anni. Con Amedeo Goria la relazione è naufragata dopo i continui tradimenti di lui. Maria Teresa ha ritrovato la felicità accanto al compagno, che fa il produttore discografico, con cui ha celebrato diversi matrimoni in giro per il mondo. A ottobre la coppia diventerà marito e moglie anche in Italia. E nello stesso periodo festeggeranno l’arrivo di Noah, il primo figlio di Guenda Goria.

Un unico grande rimpianto nella vita felice di coppia di Maria Teresa Ruta e Roberto Zappulla: “Non aver proseguito nel cammino della procreazione assistita quando io e Roberto volevamo un figlio” ha confidato la conduttrice in tv. In passato i due avevano pensato di allargare la famiglia: “Avevamo fatto tutto, poi ci siamo fermati perché avevo il timore che, avendo un altro bambino, i miei due figli Guenda e Gian Amedeo potessero soffrire. E invece, anni dopo, sono stati proprio loro a dirmi che avrebbero avuto piacere ad avere un fratellino o sorellina, perché io ero una splendida mamma” ha detto la Ruta. Ora sarà una meravigliosa nonna con l’arrivo del nipotino Noah.