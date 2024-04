Lettura, a Caltanissetta I Malarazza di Barbàra “raccontato” in libreria

I Malarazza di Barbàra è approdato a Caltanissetta, Mercoledì la libreria di via Kennedy ha ospitato la tappa nissena del tour che attraversa la Sicilia con cui lo scrittore, sceneggiatore, giornalista sta conquistando un sempre più vasto pubblico.

Non un romanzo tout court, ma il primo libro di un trilogia caratterizzata da un avvincente intreccio tra storia e finzione dove lo sceneggiatore e scrittore cede il passo al suo essere giornalista, attento alla ricostruzione anche storico la cui narrazione cui arriva dopo uno studio approfondito del periodo. Siamo nella Sicilia del 1860, la stessa del Gattopardo, dove però il protagonista tra intuito e visione capisce che in America ci sarebbe stato il futuro, questo sentire lo spinge a seguire il proprio sogno, nonostante il destino gli giocherà anche brutti scherzi. La potenza del vento del cambiamento,che fa mettere in discussione le certezze della vita in Sicilia per emigrare a New York terra di possibilità e di incognite.



Personaggi umani e al tempo stesso carismatici, che in una incalzante partita a scacchi con le prove della vita, arrivano alla creazione di una banca americana con una presidente donna, capace di aiutare gli italiani che si trovavano oltre oceano. Oltre a loro e ai sei figli, una serie di altri personaggi, tra cui Bianca e Nicola, innamorati in segreto con destini differenti.

Un evento culturale quello di mercoledì che ha offerto la possibilità ai lettori di ascoltare e conversare con l’autore.