Istituzione del policlinico decentrato da Palermo a Caltanissetta, il plauso di Tilde Falcone: “Sarà la rinascita della nostra città”

Non ci siamo ancora resi conto dell’importanza della notizia della istituzione del policlinico decentrato da Palermo a Caltanissetta – dichiara Tilde Falcone Presidente Commissione Sanità comune di Caltanissetta – una svolta fondamentale per la crescita anche economica della nostra città. Per questo mi sento di ringraziare, l’on Mancuso, l’assessore Giovanna Volo sensibile e attenta a nostro territorio e il Presidente Schifani e il Presidente del Consorzio Walter Tesauro . Si è lavorato in silenzio con grande senso di responsabilità e oggi possiamo finalmente essere contenti, perché Caltanissetta vedrà la presenza di tantissimi giovani, la formazione universitaria, l’istituzione delle scuole di specializzazione e il potenziamento della ricerca e la cura dei pazienti .

Doveva per forza finire così, solo Caltanissetta possiede un presidio ospedaliero Dea di II livello, requisito fondamentale per la nascita del policlinico che dipenderà da Palermo che decentrerà ben 350 posti letto al S’Elia, col benestare già dato dagli altri due rettori di Catania e Messina. Esprimo grande soddisfazione per questo risultato che ci ha visto, sia come forza politica ma anche come commissione sanità , impegnati fortemente su questa battaglia che è risultata vincente. Per questo – conclude Tilde Falcone- posso solo dire Evviva Caltanissetta , da oggi ci sarà la rinascita della nostra città.