Il Tennis Club Caltanissetta si prepara per l’inizio del campionato di serie B2. Il 28 aprile la “prima” a Catania

La Città di Caltanissetta si appresta a vivere, per la prima volta in assoluto, nella sua storia un campionato nazionale di tennis serie B2. Il circolo che porterà la città di Caltanissetta in giro per l’Italia sarà il Tennis Club Caltanissetta certamente il più importante ed il più storico circolo del centro Sicilia.

La squadra di serie B sarà diretta dal Dott. Antonio Sedita, quale direttore tecnico in collaborazione con il dottore Pino Riolo nella veste di vice direttore della prima squadra. A rivestire il ruolo di direttore marketing sarà il Dr Paolo Di Franco. Il Dott. Di Franco è consulente per grandi aziende sanitarie Regionali, su tutti l’ISMET d Palermo.

Il progetto del Tennis club Caltanissetta è certamente ambizioso e mira a traguardi importanti. Ecco perché la scelta di una preziosa collaborazione è ricaduta sui dottori Pino Riolo e Paolo Di Franco che costituiscono il perno centrale su cui intessere tutte le diverse iniziative per disputare un campionato assolutamente competitivo.

La gestione logistica della squadra è affidata ai due team manager Angelo Traina, neo direttore sportivo del Tennis Club Caltanissetta, e Roberto Gelsomino. I giocatori saranno guidati dal capitano Davide Ragonese, storica figura presente in squadra da oltre dieci anni, insieme a Mirko Cutuli, Francesco Cardinale ed i gioielli del vivaio Marco Colore, Angelo Lo Destro e Marco Vancheri. La dirigenza del circolo, in vista dell’apertura del campionato e conoscendo l’elevata qualità della competizione ha ritenuto opportuno rinforzare la squadra attingendo a quattro giocatori stranieri di primissimo livello.

Lo start del campionato è fissato per il 28 Aprile sui campi del Montekatira di Catania per un derby tanto affascinante quanto insidioso. L’esordio in casa, invece, è previsto per il 19 Maggio contro il Tennis Club Ancona. E’ stata programmata la prossima settimana la conferenza stampa per la presentazione ufficiale della squadra, in cui verranno illustrati gli obiettivi. In quell’occasione sarà presentata alla stampa l’intera dirigenza con tutti i giocatori e sarà illustrato l’intero calendario del campionato.