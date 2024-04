Il Tennis Club Caltanissetta brilla sia nei campionati a squadre veterani e giovanili

Lo scorso weekend è stato ricco di impegni per i campionati a squadre veterani e giovanili. Partiamo dall’ Under 12 femminile purtroppo perso dalle giovani Emma Nicosia e Paola Faraci sconfitte dalle pari età di Modica. Il 22 Aprile le giovani Emma e Paola saranno di scena a Belpasso per provare a vincere.

Notizie invece positive per l’Under 14 maschile. Infatti la squadra, composta da Flavio Martorana e Ludovico Cordaro (nella foto), si è laureata campione provinciale restando imbattuta e dopo avere sconfitto in serie il circolo di Calascibetta, quello di Troina ma soprattutto ha prevalso nei derby nisseni, contro il Golden tennis e la Meti. Proprio nell’incontro con la Meti Flavio Martorana ha vinto 6/2 6/1 mentre Ludovico Cordaro prevale 7/5 6/2. Con la vittoria nella fase provinciale, la squadra del TCC Caltanissetta si è qualificata per il tabellone regionale.

Passando ai veterani registriamo la battuta d’arresto delle ragazze Lady 40 le quali, in casa, dopo avere sconfitto il CT Palermo, si sono arrese 2/1 contro le pari età del Kalta Palermo. Dopo la sconfitta iniziale di Alessandra Pedano, ci pensava a pareggiare le sorti dell’incontro Maria Jose’ Di Benedetto ma nel doppio decisivo venivano sconfitte Paola Silvino ed Anna Simone. Infine i veterani dell’over 60, Gaetano Blanda ed Alfonso Furia, impegnati in casa contro il TC Scicli, si sono imposti sulla squadra avversaria.