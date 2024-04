Festival del libro e lettura a Enna, Caltanissetta e Catania

Oltre trenta tra scrittori e poeti, fumettisti, illustratori, bibliotecari e librai, attori, registi ed artisti saranno ospiti dal 15 al 20 aprile alla 13/ma edizione del Festival del Libro e della Lettura, organizzato tra Enna, Caltanissetta e Catania dall’associazione Amici della Festa del Libro-Il sasso nello stagno per promuovere la lettura e i libri tra i i bambini e i ragazzi.

Tra gli ospiti anche Barbara Schiaffino, direttrice della Rivista Andersen, il mensile italiano più importante per la promozione dell’editoria per l’infanzia. In programma sei lunghe giornate dedicate alla lettura e ai libri in cui migliaia di studenti di venti scuole di ogni ordine e grado, dal nido, alla scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, saranno impegnati in incontri con autori e illustratori, laboratori di lettura ad alta voce e artistici e spettacoli teatrali ispirati a racconti di ogni tempo.

Ad ospitare le attività del Festival saranno per lo più scuole e biblioteche ma anche teatri e librerie, caffè letterari e musei, circoli ricreativi, sedi associative e spazi culturali, ospedali e centri di riabilitazione per diversamente abili nonché le case circondariali di Enna e Piazza Armerina. Il programma è on line su https://www.festivalibroenna.it/