Caltanissetta, Ventu di Dragunera: la Sicilia in un canto nostalgico, visionario e moderno. Venerdì 12 aprile al teatro Rosso di San Secondo

Un progetto musicale ambizioso ma non solo. Dalla collaborazione tra Toti Bruno (musiche) ed Anna Mosca Pilato (testi) nasce un’opera musicale unica nel suo genere. Arricchita dalla splendida voce di Debora di Pietra e gli arrangiamenti del maestro Aldo Giordano.

La messa in scena affidata al regista Aldo Rapè, e sul palco insieme a Debora di Pietra, la protagonista della piece, ci saranno gli allievi del laboratorio di teatro Canper di PrimaQuinta.

“Ho accettato molto volentieri l’invito per curare la messa in scena dell’evento“ ha detto Aldo Rapè “perché il CD prodotto è bellissimo, perché è figlio della nostra terra e perché nasce dalla collaborazione e dalla volontà di artisti del territorio. La messa in scena sarà una lieve pennellata alle già ricche canzoni del CD, con immagini e brevissimi testi accompagneremo l’ascolto della bellissima voce di Debora Di Pietra. E’ il racconto di una Sicilia dei primi amori, delle passioni, della nostalgia del passato ma anche di una Sicilia visionaria e moderna. Insomma LA NOSTRA SICILIA.”

La serata sarà arricchita dalla mostra fotografica di Liborio di Buono, e sarà possibile acquistare il CD presso il botteghino del teatro.

Si ringrazia per il contributo le Tenute Navarra e la Fondazione Banca Sicana, Arredi Di Buono.

12 APRILE 2024 h 20.30. Teatro Rosso di San Secondo, Caltanissetta. Posto unico € 10

Aldo Rapè. Si forma attraverso studi accademici e laboratoriali con maestri quali Paolo Nani, Peter Echo, Emmanuel Gallot La Vallèe. Approfondisce la struttura recitativa e di improvvisazione, attraverso studi sulla Commedia dell’arte, il Clown e la metodologia di scuola russa. Lavora sia al teatro che al cinema. Ottiene numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali, sia come autore che attore. Al cinema e in video, tra gli altri, lavora con Pif, Caparezza, Laura Muscardin, Gabriele Muccino.

Fondatore della società di produzione e distribuzione cinematografica Prima Quinta.

Dirige gli allievi del laboratorio Canper di PrimaQuinta.

Bruno Salvatore, detto Toti. Laureato in Biologia fino al 2013 Informatore Medico.

Autore di brani soprattutto per il teatro. Da 30 anni iscritto alla SIAE con la qualifica di Autore e Compositore. Dal 2006 al 2008 ha seguito il corso di Piano Jazz con il M° Mazzarino c/o l’Accademia”NIno Rota” di Piazza Armerina. Autore dei brani di scena di 41 opere teatrali per lo Stabile Nisseno, il Teatro Uno e il Teatro Stabile di Catania. Tra le opere i musical ‘’Adelasia’’ e ‘’A notti di San Micheli’’, le commedie ‘’Romeo e Giulietta’’, ‘’Tra vestiti che ballano’’ e ‘’La bella addormentata’’ di Rosso di San Secondo.

Debora Di Pietra Una delle voci più versatili e storiche del panorama nisseno.

Già voce dei Quinten, con cui ha pubblicato due album distribuiti su tutto il territorio nazionale e ottenuto passaggi radiofonici su Radio Uno, negli anni ha aperto concerti di importanti nomi come Rita Marcotulli e Marina Rei e ha condiviso il palco con artisti di calibro internazionale come Cecilia Gayle, Incognito e altri.

È stata voce solista dell’Orchestra Pop Siciliana e ha accompagnato come corista Gatto Panceri in un suo live.

Tra i suoi successi più recenti la finale al premio nazionale “Je so pazzo”.

Sarà protagonista con la sua bellissima voce.

Anna Mosca Pilato. Vive a Caltanissetta dove ha insegnato per anni Lettere negli Istituti Superiori.

Ha pubblicato le sillogi poetiche “Caino e le spine”, “Per coprire il silenzio”, “Lu pipispiziu e li puma d’amori”: le raccolte di novelle “Chiacchiere e tabacchiere di legno”, “Al tempo dei canonici di legno”, “Acqua di maggio ed altre storie”, “L’odore delle mimose”: i volumi “Giochi e filastrocche di una volta nella tradizione siciliana”, “Parlari ammatula”: il romanzo “Matrimonio in campagna”; ed in fine il suo ultimo lavoro “La bambina dai capelli finti” che sta riscuotendo molto successo.

Inoltre, ha scritto saggi su diversi autori e temi della cultura popolare