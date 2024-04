Caltanissetta. La Cooperativa sociale Etnos dal 14 al 16 ottobre in Umbria nel G7 a confronto sulla disabilità in Italia

CALTANISSETTA. Per la prima volta i grandi della terra si riuniranno per discutere specificamente di disabilità. L’appuntamento è ad ottobre in Umbria, con apertura ad Assisi della tre giorni prevista dal 14 al 16. Protagonista anche la cooperativa sociale Etnos che da Caltanissetta, cuore dell’entroterra siciliana, porterà la sua consolidata realtà come esempio di inclusione socio-lavorativa e di lavoro che cura.

La ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, lo ha annunciato ieri, 9 aprile, durante la visita ai locali della Croce rossa italiana, comitato di Caltanissetta, che l’Italia ospiterà il G7 dedicato alla disabilità. “I ministri del G7 che si occupano di disabilità si riuniranno nel nostro Paese per confrontarsi su strategie e impegni per contrastare le discriminazioni e garantire a tutti il diritto alla piena partecipazione civile, sociale e politica alla vita quotidiana, in tutti i Paesi”, durante il suo intervento ha annunciato che la cooperativa sociale Etnos, presieduta da Fabio Ruvolo parteciperà all’importante appuntamento.

Delle tre date, una sarà anche aperta ai cittadini, quella di Assisi. Si tratta della prima giornata, come spiega Locatelli: “Sarà un’occasione straordinaria per condividere strategie e impegni, ma anche per valorizzare l’esperienza dell’Italia. Inoltre, per la prima volta un G7 si ‘aprirà al pubblico’. Il 14 ottobre, la giornata di accoglienza delle delegazioni, si svolgerà in piazza ad Assisi con un evento pubblico. Sarà una giornata dedicata all’accoglienza, all’incontro, al mondo associativo, alle famiglie e tutti potranno partecipare”.

La tre giorni continuerà poi nelle date del 15 e 16 ottobre, quando i ministri dei 7 Paesi proseguiranno i lavori a Solfagnano, in provincia di Perugia, con la giornata preparatoria e la riunione ministeriale secondo canoni più formali.

Un ruolo da protagonisti del G7 è stato riservato ai ragazzi di AutCafè, Le isole del gusto e N’Arancina speciale, i progetti di inclusione socio lavorativa della cooperativa Etnos. “I nostri sono progetti dove i ragazzi esprimono le loro peculiarità, realizzano i loro sogni e sono gli assoluti protagonisti. A loro il compito di cucinare prelibate arancine, di realizzare le pietanze del catering sociale, di creare i cornetti o il gelato affiancati da professionisti del settore – afferma il presidente Etnos – . Ragazzi che, seguendo le loro velleità, si stanno specializzando e diventano ogni giorno più bravi. Attraverso i nostri progetti e grazie ai nostri straordinari ragazzi si può costruire un mondo migliore, più inclusivo, partendo proprio da quelli che troppo spesso sono considerati gli ultimi; sono considerati disabili o peggio ancora inabili, incapaci di fare. Ma, non è così, lo ribadisco (sempre) disabilità non vuol dire inabilità ma diversa abilità. Come per ciascuno di noi”.

“Sarà un’occasione incredibile – continua Fabio Ruvolo – per sensibilizzare e parlare di inclusione con coloro che possono davvero cambiare le cose agendo incisivamente sul sistema. Sono loro che, grazie alle esperienze di tutte le realtà come la nostra, attraverso la quale faremo toccare con mano i risultati del nostro modus operandi, hanno la possibilità di costruire un mondo più giusto per le persone disabili, per le persone affette dallo spettro autistico, per i più fragili per una vera rivoluzione che cambi l’approccio verso le abilità diverse per segnare un cambio di passo”. “Ci auguriamo che per la nostra Caltanissetta sia un orgoglio, una possibilità per far conoscere e promuovere il nostro territorio che ogni giorno si distingue per essere sempre più sensibile”, conclude Ruvolo.