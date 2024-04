Caltanissetta, il Sant’Elia diventerà il quarto policlinico in Sicilia. Tesauro: “Orgoglioso del risultato raggiunto”

“Ringrazio quanti hanno riposto con grande sensibilità la fiducia nel nostro territorio e hanno contribuito a raggiungere il risultato che sceglie Caltanissetta come destinazione per accogliere il quarto policlinico in Sicilia.”

Con queste dichiarazioni Walter Tesauro, presidente del Consorzio Universitario di Caltanissetta, commenta la notizia, pubblicata due giorni fa su La Gazzetta Ufficiale, che vede nella città nissena la nascita del quarto policlinico.



L’accordo è stato firmato dalla Regione Siciliana e dall’Università degli studi di Palermo, e a contribuire al grande risultato raggiunto anche il lavoro sinergico con l’assessorato regionale alla sanità e con il Consorzio Universitario di Caltanissetta, il quale, negli ultimi anni, ha ampliato, attraverso il supporto dall’UniPa, l’offerta formativa universitaria. Un lavoro di squadra che ha portato grandi risposte alle esigenze del territorio.

Continua Tesauro: “Sono orgoglioso del risultato raggiunto, perché è la dimostrazione di come la coesione e l’amore per la nostra città possano fare molto. Ringrazio il presidente della Regione Renato Schifani e il magnifico Rettore Massimo Midiri per il grande supporto che hanno concesso al Consorzio.”

Fiducia e sinergia sono le parole chiave che hanno condotto Caltanissetta a raggiungere un risultato che sia motivo di valorizzazione e il primo passo verso una risalita che porti il territorio nisseno a divenire punto di riferimento per altre città.