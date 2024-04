Basket maschile serie C. L’Invicta Basket obbligata a far risultato fuori casa con la Dierre Reggio Calabria

Nel campionato di basket di serie C maschile, impegno ostico per l’Invicta Basket che domenica affronta fuori casa la Dierre Reggio Calabria. Il quintetto di coach Peppe Spena sta vivendo un momento delicato della propria stagione in quanto, dopo la sconfitta nel derby del turno precedente contro il Basket School Gela, ha perso la quarta posizione e ora, contro la Dierre, rischia di perdere anche il quinto posto.

Ecco perchè diventa importante per il quintetto nisseno vincere sul campo della Dierre. Tra il dire e il fare c’è però di mezzo il mare del parquet calabrese nel quale i nisseni dovranno dare il massimo per cercare di uscire vincenti da questa sfida.

Il match prenderà il via domenica 7 aprile alle 18. L’Invicta dovrebbe affidarsi a Giusti, ma anche allo stesso Railans, e poi ancora a Milosavlijevic, Damiano e Giarrusso, ma è chiaro che bisognerà far leva su tutto il roster per provare ad avere ragione di una Dierre che punta a vincere per cercare di scalare posizioni in classifica. La partita sarà domenica alle 18 al Pala Lumaka. Chi vincerà affronterà Gela nei playoff. La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina social della Dierre e su RAC, con la telecronaca di Giovanni Mafrici. Arbitreranno Gianvito Fontanella e Alessio Tolomeo da Catanzaro.