A Castelvetrano per i tre punti: la Nissa vuol battere la Folgore per avvicinare il traguardo della serie D

Trasferta fondamentale per la Nissa alla ripresa del campionato dopo la pausa pasquale. La squadra di Nicolò Terranova affronta fuori casa la Folgore di Castelvetrano (ore 16).

Una sfida che, sulla carta, quando mancano quattro giornate alla fine del campionato, potrebbe consentire alla Nissa anche di vincere il campionato qualora i biancoscudati vincessero al “Paolo Marino” e la Pro Favara perdesse fuori casa contro l’Oratorio San Ciro e San Giorgio.

Ovviamente in casa Nissa la tendenza è quella di mantenere i piedi per terra. Un atteggiamento che fin qui ha sempre pagato in una squadra che ha fatto del realismo e della continuità le sue armi vincenti.

Per la gara di domenica saranno tanti i tifosi della Nissa che seguiranno la squadra in questa trasferta trapanese. Parecchi nisseni hanno acquistato i biglietti in prevendita, per cui sugli spalti del Paolo Marino saranno in tanti a sostenere la squadra del presidente Giovannone in questo importante passaggio. Arbitrerà l’incontro Stefano Mariani di Livorno, guardalinee Gianmarco Valenti e Irene Di Florio di Palermo. Probabile formazione: Elezaj, Magro, Scaletta, Privitera, Neri, Barrera, Semenzin, Pagano, Agudiak, Caccetta, Esposito. (foto Claudio Vicari)