Vincitori del Digital Changemaking Camp interregionale di Lucca: alunni della 1 E della scuola media “G. Verga” dell’I.C “A. Caponnetto” di Caltanissetta

CALTANISSETTA. Tornano vincitori dal Digital Changemaking Camp interregionale di Lucca gli alunni della 1 E della scuola media “G. Verga” dell’I.C “A. Caponnetto di Caltanissetta, diretto dal DS Prof. Maurizio Lomonaco. Invitati a partecipare alla prima fase del contest dal dottor Ciancio, Dirigente dell’USR Sicilia, per la valenza dei prodotti digitali realizzati, gli alunni della Verga sono stati selezionati su 92 scuole per sfidarsi il 12 e il 13 marzo presso il Real Collegio di Lucca con altri studenti provenienti da tutta Italia.

Ogni team era chiamato a realizzare un prodotto originale, video e/o audio, inerente alla tematica “Una città per tutti: visioni di inclusività”. Muniti di videocamera e computer, affidandosi alla loro creatività e guidati dalle professoresse Piera Piazza e Valeria Presti, i ragazzi Benedetta Balbo, Emma Capizzi, Luca Di Paola, Valerio Ferla e Chiara Lipani hanno realizzato uno spot dal titolo: “La città di tutti… una città per tutti”.

L’ idea era di promuovere l’inclusione di tutti, senza distinzione di sesso, età, razza, etnia, cultura e disabilità, in una città che deve diventare accogliente e sicura e deve abbattere ogni barriera visibile e invisibile. Pur essendo i più piccoli tra i partecipanti, i ragazzi si sono dimostrati determinati e non si sono lasciati travolgere dalla stanchezza e dal turbinio di emozioni che stavano vivendo.

Il loro sforzo non è stato vano, la loro idea è stata vincente e il loro prodotto è stato giudicato il migliore dalla giuria, classificandosi primi nel loro girone. Il 28 e 29 maggio, gli alunni della 1 E ritorneranno a Lucca per partecipare al Camp nazionale che decreterà i best Digital 2024.