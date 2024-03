Tenta di strangolare la moglie davanti ai figli, arrestato: la donna da 5 anni vittima di aggressioni e minacce

Da circa cinque anni, anche sotto l’effetto di stupefacenti, picchiava la convivente colpendola con calci e pugni e la minacciava di morte. Durante l’ultima aggressione alla donna, avvenuta davanti ai loro figli due anni e di quattro mesi, avrebbe anche cercato strangolarla e l’ha colpita alla testa con una sbarra di ferro.

L’uomo, 22 anni, è stato arrestato dai Carabinieri del comando provinciale di CATANIA, in un paese agricolo della provincia. La donna, dopo essere stata medicata in ospedale e dimessa con una prognosi di 30 giorni, è stata trasferita in una località protetta assieme ai due figli. L’uomo è stato condotto in carcere dove è rimasto all’esito dell’udienza di convalida del gip di Caltagirone