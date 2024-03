Sutera. Museo etnoantropologico diventa Galleria d’Arte temporanea per opere di artisti locali e non

SUTERA. Il Museo etnoantropologico, come galleria d’arte temporanea per le opere dei nostri artisti locali e non . I ragazzi del servizio civile universale hanno allestito all’interno del museo una mostra temporanea con le opere del suterese Salvatore Ingrascì in arte” Beppe”.

Le sue tele sono in esposizione nei locali del museo in tutto il loro splendore, rievocando momenti di vita e panorami nostalgici della nostra meravigliosa città, che Beppe anche se lontano porta sempre nel cuore. Dopo il successo di visitatori che ha avuto in Agosto alla sala degli ex Agonizzanti, con la sua mostra “Sutera su tela ” si preannuncia un altrettanto successo.

Beppe mette emozioni nei suoi quadri dai quali traspare il suo incondizionato amore per Sutera. La mostra si concluderà domenica 7 Aprile 2024 in contemporanea con la fine dei festeggiamenti in onore del Santo compatrono San Paolino.