Sicilia, piano di investimenti da 17 mld: tra i cantieri anche la Agrigento – Caltanissetta

“Del piano di investimenti da 17 miliardi in Sicilia, sono in corso manutenzioni programmate per oltre 2 miliardi, nuove opere per 3,5 miliardi e progettazioni per 10 miliardi. I cantieri avviati riguardano molte delle priorità del ‘Libro bianco’, come la Ragusa-Catania; il primo lotto della Palermo-Agrigento che sarà definito entro la primavera e il secondo che si sta progettando; la Nord-Sud e la Agrigento-Caltanissetta che si stanno completando.

Si sono conclusi i dibattiti pubblici sulla tangenziale di Agrigento e sulla Castelvetrano-Sciacca”. C

osì Raffaele Celia, direttore regionale Anas Sicilia, intervenendo al convegno ‘Logistica e infrastrutture per le imprese siciliane fattore chiave per la competitività’ organizzato da Unioncamere Sicilia, Uniontrasporti con la Camera di Commercio Palermo Enna, con il patrocinio della Regione Siciliana. Celia ha anche annunciato che Anas “è pronta ad avviare il dibattito pubblico sul progetto della pedemontana di Palermo e che sta concordando con la Regione il calendario degli incontri”.

Fonte: Adnkronos