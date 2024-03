Santa Caterina. Il 25 marzo presentazione del libro “La Pasqua in Sicilia” nell’aula consiliare del Comune

SANTA CATERINA. Lunedì 25 marzo si svolgerà presso l’aula consiliare di Santa Caterina la presentazione del libro “La Pasqua in Sicilia” edito da Bonfirraro Editore e scritto dal Professore Francesco Luca Ballarò e dal maestro e regista Francesco Daniele Miceli. Nel libro sono presenti gli scatti del maestro fotografo Roberto Inzinna.

Gli autori hanno voluto raccogliere in un unico testo centinaia di “Settimane Sante” siciliane, in un itinerario che mostrasse come in poche ore, la stessa terra, presenti cento caratteristiche diverse, cento riti, mille gesti e mille simulacri che rendono la Sicilia un’isola da vivere e vedere sempre con occhi nuovi. Parteciperanno all’evento anche la Confraternita dell’Addolorata e del S.S. Sacramento e il Gruppo Scinnenza. Nell’occasione saranno consegnati gli attestati ai partecipanti dei corsi svolti sull’uso dei defibrillatori