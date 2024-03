San Cataldo. Settimana Santa: per il venerdì Santo collegamento Rai alle 10,15 con la rubrica “TG2 Italia Europa”

SAN CATALDO. Ribalta nazionale per la Settimana Santa Sancataldese 2024. L’Associazione Culturale Giuseppe Amico Medico ha infatti reso noto che in occasione del Venerdì Santo, a partire dalle ore 10,15, la rubrica del “Tg2 Italia Europa” si collegherà in diretta da San Cataldo per raccontare la Processione dei Misteri e i riti della Settimana Santa Sancataldese.

Il collegamento consentirà anche ai tanti sancataldesi che si trovano in Italia e nel mondo di poter ammirare da vicino uno dei momenti più toccanti e sentiti di tutta la Settimana Santa Sancataldese con i riti e le processioni del Venerdì Santo.