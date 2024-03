San Cataldo. Per il “Processo a Gesù” e “A Scinnenza” predisposte aree rialzate per diversamente abili ed interprete della Lis

SAN CATALDO. L’Associazione Amico Medico ha reso noto che, per la rappresentazioni sacre del Processo a Gesù di domani, mercoledì 27 marzo e per ‘A Scinnenza di Venerdì 29 marzo, ha predisposto delle apposite aree rialzate, riservate alle persone diversamente abili.

Inoltre, sarà possibile seguire le rappresentazioni anche per le persone sorde, grazie al servizio prestato da una interprete di lingua dei segni italiana (L.I.S.). Due lodevoli iniziative di inclusione che certamente appaiono significative nell’ottica di ampliare quanto più possibile l’offerta in termini di partecipazione ad eventi così sentiti da tutta la popolazione sancataldese e non solo.