San Cataldo. in occasione dell’8 marzo Arte Caffè offrirà il caffè a tutte le donne

SAN CATALDO. Significativa l’iniziativa portata avanti ogni anno da Arte Caffè di San Cataldo per l’8 marzo. Il bar sancataldese, infatti, anche in occasione dell’edizione 2024 della Festa della Donna, in collaborazione con l’azienda Caff è Moak, sarà felice di offrire il caffè a tutte le donne.

Un piccolo gesto che, nella sua immediata semplicità, nasconde tuttavia una grandezza d’animo e un rispetto per le donne. Un messaggio che, nella sua spontaneità vuol ricordare quanto sia importante il ruolo delle donne nella società e anche come le donne ne costituiscano un valore e una ricchezza irrinunciabili.