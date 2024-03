Pallavolo femminile B2. La Traina Caltanissetta corsara 0-3 a Patti contro la Saracena

Vittoria esterna per la Traina che, nel campionato di pallavolo femminile di B2, ha battuto a Patti la Saracena 0-3. Un match nel quale, di particolarmente combattuto ed incerto, c’è stato soprattutto il primo set che s’è concluso sull’incredibile score di 33-35 per le nissene. Un set veramente intenso e al tempo stesso imprevedibile nel quale le padrone di casa hanno espresso una pallavolo di qualità che ha creato grattacapi alla formazione ospite che, tuttavia, con un finale autoritario e di personalità, è riuscita ad imporsi.

Nel secondo set ancora Traina in evidenza e padrone di casa che stavolta non sono riuscite a ripetere il primo set fermandosi sul 19-25. Nel terzo set, infine, le nissene hanno prevalso facile senza dare particolare spazio alle padrone di casa che hanno chiuso con il pesante passivo di 11-25. Dunque gran bella vittoria per la Traina che, in attesa della gara della capolista Modica, si mantiene nelle posizioni altissime di classifica confermando un ottimo stato di forma e una costante crescita tecnica e agonistica.