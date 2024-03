MUSSOMELI – ORDINANZA DEL SINDACO PER IL “DISCO ORARIO” In Piazza Umberto e in Vias Palermo

REG. AREA N. 16 DEL 12-03-2024

OGGETTO: Istituzione della sosta temporanea regolamentata mediante dispositivo di controllo della sosta “disco orario” nella Via Palermo (tratto compreso tra Piazzetta Siracusa e Piazza Umberto I), Piazza Umberto I e primo tratto della Via Scalea.

L’anno duemilaventiquattro il giorno dodici del mese di marzo

IL RESPONSABILE DELL’AREA, Premesso

• Che a seguito del completamento dei lavori di riqualificazione della Piazza Umberto I e del primo tratto di Via Palermo e precisamente tra l’anzidetta Piazza e l’incrocio con Piazzetta Siracusa si rende necessario regolamentare la sosta, in virtù dei nuovi spazi realizzati;

• che si rende necessario favorire una maggiore rotazione dei veicoli

interessati alla sosta per recarsi presso le attività commerciali ivi presenti;

Considerato

• che per le necessità di sosta prolungata sono fruibili aree a sosta libera

nelle immediate vicinanze ( Viale Peppe Sorce, Piazza Martiri delle Foibe e Via Fuori le Mura);

Atteso

• che la regolamentazione oraria costituisce idonea soluzione alla sosta

momentanea per lo svolgimento delle attività quotidiane;

Ravvisata la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti al fine di tutelare la pubblica incolumità rendendo più fluida la circolazione stradale in relazione alle esigenze del traffico ed alle caratteristiche della aree pubblica, garantendo nel contempo una migliore mobilità e l’avvicendamento di veicoli in sosta temporanea;

Ritenuta valida la regolamentazione della sosta mediante dispositivi di controllo “disco orario” dalle ore 08.30 alle 12,30 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 in tutti i giorni feriali (dal lunedì al sabato esclusi i giorni festivi) consentendo la sosta libera dalle ore 12.30 alle ore 16.00 per dar modo ai residenti di fruire serenamente la pausa pranzo;

VISTI gli artt. 6 e 7 del D. L.vo n° 285/92;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con D.P.R. 16/12/1992, n° 495;

Per tutto quanto premesso e considerato:

ORDINA

L’istituzione della sosta regolamentata con disco orario nel seguente modo:

dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 nei giorni

feriali dal lunedì al sabato nella :

• Via Palermo, nel tratto compreso tra la Piazza Umberto I e l’incrocio con la Piazzetta Siracusa e Via Principe di Scalea, nel tratto compreso tra la Piazza Umberto I e l’innesto con Via Trabia, per la durata di sessanta minuti.-

• Piazza Umberto I tutta la Piazza dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore

16.00 alle ore 20.00 nei giorni feriali dal lunedì al sabato per la durata di trenta minuti;

D I S P O N E

Ai conducenti dei veicoli in sosta, l’obbligo di parcheggiare il veicolo all’interno degli stalli e con le modalità degli stalli di sosta tracciati e di esporre in modo ben visibile nella parte anteriore del parabrezza l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Gli organi di Polizia Stradale preposti all’espletamento ai sensi del vigente D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni sono incaricati

del controllo per l’osservanza della presente ordinanza.

Che sono espressamente esonerati dall’obbligo di esporre il dispositivo di controllo della sosta “disco orario” i mezzi a servizio delle persone invalide muniti di apposito contrassegno.

Che ogni precedente provvedimento difforme o in contrasto con il presente e da intendersi revocato.

La presente ordinanza è resa pubblica ed ha decorrenza mediante l’apposizione dei prescritti segnali previsti dal D. lgs. 30/04/1992, n. 285 (Codice della Strada) e dal relativo Regolamento di esecuzione attuazione, di cui al D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio Comunale;

Contro la presente Ordinanza è ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, ricorso al TAR Sicilia o in alternativa riscorso al Presidente della Regione Sicilia nel termine di 120 giorni.

IL SINDACO F.TO Giuseppe Sebastiano CATANIA