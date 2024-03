Mussomeli, anticipata al 17 festa San Giuseppe. Varato il programma

MUSSOMELI – Varato il programma della festa 2024 di San Giuseppe a firma del Presidente dell’omonima Congregazione Mario Barba e dell’arciprete Padre Achille Lomanto.. Sarà domenica 17 marzo la festa esterna nella chiesa Madre, dove è visibile l’artistico simulacro, esattamente nella cappella della navata a destra. Si incomincia mercoledì 13 marzo, in preparazione alla festa con la messa delle 18 a ricordo dei falegnami defunti; si prosegue il giovedì con la santa Messa dedicata ai panificatori; il venerdì con la santa messa e la Via crucis animata dai falegnami; sabato 16 marzo sanata messa per tutti i papà e benedizione delle coppie che compiono 25 – 50 – 60 anni di matrimonio. Domenica 17 marzo: sante messe alle ore 8 – 10 – 11 – 18. Alle ore 19, Processione per le vie della città. Il giorno 19, giornata liturgica, ore 18 santa messa.